В Китае завершилось строительство самого большого в мире моста (видео)

В Китае завершили строительство моста между Гонконгом, Чжухаем и Макао. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Работать над проектом начали 15 лет назад, само строительство стартовало в 2009-ом. На все потратили более 14 миллиардов долларов. Четверть суммы дало государство, остальное - банки.

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Общая длина рекордного моста 55 километров, с учетом подводного почти 7-ми километрового тоннеля.

Теперь путь, на который раньше уходило больше 3-х часов можно преодолеть всего за 30 минут.

Как сообщал УНИАН, в Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоелектростанцию.