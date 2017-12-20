В Китае завершилось строительство самого большого в мире моста (видео)
10:54, 20 декабря 2017Мир
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Общая длина рекордного моста 55 километров, с учетом подводного почти 7-ми километрового тоннеля.
В Китае завершили строительство моста между Гонконгом, Чжухаем и Макао. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Работать над проектом начали 15 лет назад, само строительство стартовало в 2009-ом. На все потратили более 14 миллиардов долларов. Четверть суммы дало государство, остальное - банки.
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Общая длина рекордного моста 55 километров, с учетом подводного почти 7-ми километрового тоннеля.
Теперь путь, на который раньше уходило больше 3-х часов можно преодолеть всего за 30 минут.
Как сообщал УНИАН, в Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоелектростанцию.
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