Трамп передумал видеться с королевой в ходе визита в Великобританию

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Британии Терезе Мэй, что точно посетит страну в следующем году, однако не встретится с королевой Елизаветой II. Об этом пишет Daily Mail.

Лидеры государств обсудили рабочий визит Трампа в Лондон, который намечен на конец февраля. В ходе него американский президент поучаствует в церемонии открытия нового здания посольства США и проведет переговоры с Мэй.