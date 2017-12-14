Сальма Хайек: отказавшись принять душ с Вайнштейном, она была вынуждена сняться в постельной сцене (видео)

Актриса Сальма Хайек обвинила продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Ее рассказ, "раскрывающий правду о монстре", опубликован в New York Times, передает РБК.

Читайте такжеАктриса подала иск против Вайнштейна, заявив, что он удерживал ее в сексуальном рабстве

Она рассказала, что подверглась домогательствам во время работы над картиной "Фрида". "Я не заботилась о деньгах, я была так счастлива работать с ним и этой компанией [Miramax]", - написала она.

После того, как Вайнштейн утвердил ее на роль, Хайек пришлось постоянно сталкиваться с его домогательствами. "Нет - на просьбу принять с ним душ, нет - на просьбу сделать ему массаж, нет - на просьбу разрешить его другу голым сделать мне массаж, нет - на просьбу заняться оральным сексом, нет - на просьбу раздеться с другой женщиной", - перечисляет она.

По словам актрисы, с каждым отказом Вайнштейн проявлял "макиавеллиевскую ярость". Он использовал разные тактики убеждения, "от льстивых разговоров до обещания убить". "Я убью тебя, не думай, что я не смогу", - привела Хайек слова продюсера.

Убедившись, что актриса "не собирается получить роль в фильме таким образом, каким бы он этого хотел", Вайнштейн пообещал взять на работу другую актрису, обвинив Хайек в том, что она недостаточно известна для съемок в такой картине. Продюсер "не хотел снимать фильм", пишет актриса, и потребовал привлечь к нему более именитых звезд. Хайек обратилась за помощью к знакомым, по ее просьбе в фильме снялись Эдвард Нортон, Антонио Бандерас и Эшли Джадд.

Уже во время съемок Вайнштейн заявил, что условием создания картины служит включение в сценарий сцены секса Хаейк с другой женщиной. По словам актрисы, пригласив к работе столько талантливых людей, ей было сложно отказать продюсеру. Во время съемки постельной сцены у нее был нервный срыв. "Меня начало трясти, участилось дыхание, я начала плакать и не могла остановиться", - написала Хайек, отметив, что трудности были вызваны тем, что ей пришлось сниматься с другой женщиной из-за условий​ Вайнштейна.

Адвокаты Харви Вайнштейна уже ответили Сальме Хайек. В их заявлении говорится, что он полностью отрицает слова актрисы о том, что заставил ее сниматься в постельной сцене. Также отмечено, что именно Вайнштейн убедил инвесторов утвердить на роль Сальму Хайек, хотя изначально планировалась подписать контракт с Дженнифер Лопес.

Фильм "Фрида" вышел в 2002 году, Хайек выдвигалась на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Читайте также"Такие мужчины - хищники": украинская "девушка Бонда" рассказала, как отшила Харви Вайнштейна

Хайек отметила, что журналисты пытались с ней связаться в течение осени, однако та "пряталась от ответственности, отговариваясь тем, что уже достаточно людей поучаствовали в раскрытии правды о монстре".

В начале октября в New York Times вышло расследование о Вайнштейне, в котором актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвинили продюсера в домогательствах. После выхода материала все больше актрис стали рассказывать о домогательствах со стороны известного продюсера. Из-за скандала он был уволен из собственной компании Weinstein Company, его лишили членства в киноакадемиях и наград, Вайнштен сам ушел из Гильдии режиссеров США.

Харви Вайнштен - один из основателей компании Miramax, которая выпустила фильмы Стивена Содерберга, Квентина Тарантино, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара и стала лидером «революции независимого кино» 1990-х.

Как сообщал УНИАН, журнал Time назвал "человеком года" женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах.