СМИ: Дастин Хоффман домогался 16-летнюю одноклассницу своей дочери

Актеру Дастину Хоффману вновь предъявлены обвинения в домогательствах. На этот раз о непристойном поведении с его стороны заявили три женщины, рассказавшие о его поведении изданию Variety, передает РБК.

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Все инциденты, описанные пострадавшими, произошли в 1980-х годах. Хоффману тогда было от 40 до 50 лет. Пострадавшие от его действий женщины были намного его младше, одной из них на тот момент исполнилось только 16 лет. ​Две женщины согласились назвать свое имя, в то время как третья согласилась рассказать все журналистам только на условии анонимности.

Первая пострадавшая была одноклассницей дочери Хоффмана. Во время прогулки с ней и дочерью, Хоффман, воспользовавшись тем, что ее родители задержались и не забирали ее домой, предложил дождаться их в номере отеля. Вскоре после того, как они зашли в номер, Хоффман отослал дочь и пошел в душ, из которого вышел голым. Актер предложил девочке сделать ему массаж, однако в это время приехали ее родители, забравшие ее из отеля.

Второй инцидент произошел с девушкой, познакомившейся с Хоффманом на съемках фильма «Иштар». К ней Хоффман приставал в присутствии ее бойфренда. Третья пострадавшая рассказала, что Хоффман домогался ее в автомобиле, в котором помимо них ехали еще несколько человек. После этого он предложил ей вместе отправиться в отель. Она, в состоянии сильного стресса, не решилась отказать актеру и вступила с ним в сексуальную связь.

Ранее о домогательствах со стороны Хоффмана рассказала продюсер и сценарист Венди Рисс и Анна Грэм Хантер, работавшая с ним в 1985 году над фильмом «Смерть коммивояжера» в качестве помощницы продюсера.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Сальма Хайек рассказала, что домогательства Харви Вайнштейна превратили для нее съемки фильма "Фрида" в ад.