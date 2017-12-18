Полиция установила причину смерти канадского миллиардера и его супруги

08:34, 18 декабря 2017
Мир
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Основатель фармацевтической компании Apotex и его жена были найдены мертвыми в своем доме в Торонто 15 декабря.

Барри Шерман с женой / REUTERS

Полиция назвала причину смерти канадского миллиардера Бернарда Шермана и его супруги Хани, которую ранее квалифицировала как «подозрительную», передает Reuters.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что они скончались от удушения веревкой. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о смерти, обратиться к властям.

Основатель фармацевтической компании Apotex и его жена были найдены мертвыми в своем доме в Торонто 15 декабря.

Как отмечалось, состояние Шермана оценивается в $4,77 млрд.

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Теги: #Шерман Канада миллиардер