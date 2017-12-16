Судья согласилась освободить Манафорта из-под домашнего ареста

Судья окружного суда в США по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в пятницу, 15 декабря, согласилась освободить его из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела при соблюдении дополнительных условий.

"В своем постановлении судья Эми Берман Джексон заявила, что для освобождения из-под домашнего ареста, Манафорт должен утвердить документы, которые позволят конфисковать 4 объекта его недвижимости, в том числе, два в Нью-Йорке, один в Александрия (Вирджиния) и его дом во Флориде", - говорится в сообщении Reuters.

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При этом, Манафорт будет иметь ограничения для передвижения, включая введение комендантского часа и обязательное ношение электронного браслета.

По решению судьи, он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида), если все условия будут выполнены.

Напомним, что бывшему пиарщику Януковича и экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа предъявлено 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. Полу Манафорту может грозить до 80 лет заключения.

Манафорту пришлось подать в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года на фоне скандала, разгоревшегося после публикации в The New York Times. Газета написала о подробностях его деятельности в Украине. Манафорт работал советником президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию после Революции достоинства в феврале 2014 года.

Также выяснилось, что в Партии регионов была "черная бухгалтерия". Среди получателей наличных прозвучала и фамилия Манафорта.