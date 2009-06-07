Партия Ангелы Меркель лидирует на выборах в Европарламент

Партия "Христианско-демократический союз" (ХДС) действующего канцлера Германии Ангелы Меркель лидирует в ФРГ на выборах в Европейский парламент. Как сообщили представители местных СМИ, проводивших опросы на выходе с избирательных участков (exit polls), за партию канцлера проголосовали 38% избирателей.

Они также отметили, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера получила 21,3% голосов, "Свободная демократическая партия" - 10,5%, "Зеленые" - 12,0%, "Левые" - 7,0%.

Остальные партии делят 11% голосов избирателей, передает Associated Press.

Сегодня в странах Евросоюза прошел последний раунд выборов в Европейский парламент. Голосовали избиратели 19 стран из 27, входящих в ЕС, граждане 6 стран, включая Великобританию, Ирландию, Нидерланды и Чехию уже ранее отдали голоса за своих избранников, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Всего в голосовании могли принять участие более 375 млн избирателей, им предстоит выбрать 736 членов Европарламента.

Европарламент является практически единственным институтом ЕС, депутатов которого избирают напрямую сами граждане стран Европейского союза. Число депутатских мест пропорционально числу жителей каждой страны. Европейский парламент не имеет прямых властных полномочий. В его ведении находится рассмотрение законопроектов имеющих силу на всей территории ЕС и голосование за них, утверждение бюджета ЕС, рассмотрение заявок на членство в ЕС, вопросы гуманитарного характера и некоторые другие.