В районе поиска пропавшего в самолета нашли еще три тела

Бразильские военные обнаружили еще три тела в районе поиска пропавшего в Атлантике самолета А-330, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

Власти также сообщили, что пилоты поисковых самолетов обнаружили неопределенное число тел в воде. К этому месту были направлены корабли, сообщил капитан ВМС Бразилии Табоса КАРДОСО.

Как сообщал УНИАН, рейс Air France 447 1 июня вылетел из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда борт находился над Атлантикой. На борту находились 228 человек.

В субботу поисковые отряды обнаружили тела двух погибших с пропавшего самолета.

По данным французских СМИ, бортовые речевые самописцы могут сохранять запись только в течение 30 дней.