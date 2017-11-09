В Конгрессе США одобрили выделение $58 миллионов на борьбу с нарушением Россией ракетного договора

Комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей США одобрили выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).

Об этом говорится в докладе на сайте сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил.

Отмечается, что положение о выделении средств уже содержались в законопроекте о бюджете и политике Пентагона на 2018 финансовый год.

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Указанная сумма будет направлена на разработку мер "в ответ на нарушение Россией договора об РСМД, включая программу исследований и разработок по наземной ракете средней дальности, что не привело бы к нарушению соглашения со стороны США".

Также предлагается выделить $65 млн на разработку и программу исследований крылатых ракет средней дальности наземного базирования. В докладе отмечается, что разработки будут вестись без нарушения ДРСМД.

Помимо этого, в законопроекте предусматривается введение санкций против России за нарушения договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва заявил, что Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.