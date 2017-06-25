У Трампа дискутируют о выходе из ракетного договора с Россией - Politico

В администрации президента США Дональда Трампа разворачивается серьезная дискуссия о возможном выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенного еще во времена СССР и который продолжал работать с Россией.

Конгрессмен и глава комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс заявил, что для США безответственно продолжать соблюдать договор, "когда один из участников уже давно отошел от него", передает Politico.

В то же время, по мнению некоторых членов администрации США, такой шаг может спровоцировать полномасштабную гонку вооружений.

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В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия в случае выхода США из ДРМСД будет делать выводы.

Если выход будет использоваться для нового наращивания вооружения или размещения ракет в Европе, Москва "смотреть сквозь пальцы не будет" и примет ответные меры, подчеркнул он, передает РИА Новости.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

Как сообщал УНИАН, 8 марта в Пентагоне обвинили Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности.