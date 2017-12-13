Санта спешит на помощь: видео с мужчиной в костюме рождественского героя "взорвало" сеть
17:55, 13 декабря 2017Мир
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В Интернете набирает популярность поступок мужчины в костюме Санта Клауса на дороге под Лондоном.
"Санта" бросился на помощь женщине, которая упала / Скриншот видео ТСН
В Сети набирает популярность героический поступок мужчины в костюме Санта Клауса в городке Уотфорд, неподалеку от Лондона.
Как говорится в сюжете ТСН, камера видеорегистратора зафиксировала, как женщина с пакетами поскользнулась на тротуаре и сильно упала на асфальт, а все сумки разлетелись в разные стороны.
Единственным, кто сразу бросился ей на помощь, оказался мужчина в костюме Санта Клауса. Он притормозил свою машину и выскочил сделать доброе дело, пока остальные свидетели просто наблюдали в стороне.
В Сети набирает популярность героический поступок мужчины в костюме Санта Клауса
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