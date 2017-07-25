В Данию съехались полторы сотни Санта-Клаусов со всего мира (видео)
11:17, 25 июля 2017Мир
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Во время встречи сказочным дедушкам предлагают хорошенько отдохнуть, насладиться блюдами скандинавской кухни, и главное - обменяться опытом.
Сказочный конгресс: полторы сотни Санта-Клаусов со всего мира съехались в Дании
Традиционную встречу устраивают ежегодно уже более полувека. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Во время встречи сказочным дедушкам предлагают хорошенько отдохнуть, насладиться блюдами скандинавской кухни, и главное - обменяться опытом.
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Мероприятие создали в 1957 году, чтобы развлечь детей. Впрочем, конгресс Санта-Клаусов постепенно превратился в праздник для самих сказочных дедушек.
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