Комитет защиты журналистов призвал отменить депортацию российской журналистки из Украины
"Комитет защиты журналистов" считает, что журналисты должны иметь возможность готовить репортажи из Украины, несмотря на их страну происхождения или редакционную политику их работодателей.
Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призывает власти Украины снять "все ограничения" с российской журналистки Тамары Нерсесьян, чтобы она могла продолжать делать репортажи из Украины.
Об этом говорится в заявлении "Комитета по защите журналистов", обнародованном во вторник, 15 августа.
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"Мы призываем власти Украины разрешить Нерсесьян и всем журналистам свободно готовить репортажи из страны, несмотря на их страну происхождения или редакционную политику их работодателей. Запрет российских медиа в Украине не является ни демократическим, ни благоприятным для решения кризиса между двумя странами", - сказала координатор "Комитета защиты журналистов" в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.
Как сообщал УНИАН, 15 августа СБУ принудительно вернула на территорию РФ российскую пропагандистку Тамару Нерсесьян и запретила ей въезд в Украину на три года.
В Министерстве иностранных дел РФ выразили возмущение депортацией Нерсесьян из Украины. МИД РФ заявляет, что официальный Киев продолжает политику "препятствования деятельности СМИ и методично пополняет список иностранных журналистов, которым запрещен въезд на территорию Украины".