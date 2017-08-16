Комитет защиты журналистов призвал отменить депортацию российской журналистки из Украины

Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призывает власти Украины снять "все ограничения" с российской журналистки Тамары Нерсесьян, чтобы она могла продолжать делать репортажи из Украины.

Об этом говорится в заявлении "Комитета по защите журналистов", обнародованном во вторник, 15 августа.

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"Мы призываем власти Украины разрешить Нерсесьян и всем журналистам свободно готовить репортажи из страны, несмотря на их страну происхождения или редакционную политику их работодателей. Запрет российских медиа в Украине не является ни демократическим, ни благоприятным для решения кризиса между двумя странами", - сказала координатор "Комитета защиты журналистов" в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

Как сообщал УНИАН, 15 августа СБУ принудительно вернула на территорию РФ российскую пропагандистку Тамару Нерсесьян и запретила ей въезд в Украину на три года.

В Министерстве иностранных дел РФ выразили возмущение депортацией Нерсесьян из Украины. МИД РФ заявляет, что официальный Киев продолжает политику "препятствования деятельности СМИ и методично пополняет список иностранных журналистов, которым запрещен въезд на территорию Украины".