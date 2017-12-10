Пентагон сообщил о ликвидации в Йемене лидера Аль-Каиды
10:15, 10 декабря 2017Мир
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Террорист планировал и осуществлял террористические атаки против Йемена и сил международной коалиции.
Пентагон, иллюстрация / REUTERS
Министерство обороны США сообщило, что в результате воздушных ударов в центральном Йемене было уничтожено пять террористов Аль-Каиды.
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Как передает Голос Америки, в заявлении Центрального командования ВС США говорится, что авиаудары были нанесены 20 ноября. Их целью был Муджахид аль-Адани, также известный как Мухаммад Шукри, лидер Аль-Каиды и четверо его соратников.
Согласно тексту заявления, аль-Адани планировал и осуществлял террористические атаки против Йемена и сил международной коалиции. Он обладал значительной властью и влиянием в Аль-Каиде на Арабском полуострове.
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