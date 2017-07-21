Йемен на грани масштабнейшей эпидемии холеры: каждый день заражаются 5 тысяч людей

Йемену угрожает самая масштабная на сегодняшний день эпидемия холеры: каждый день ею заражаются 5 тысяч человек.

С конца апреля в ВОЗ зарегистрировали почти 370 тысяч случаев с подозрением на холеру, а более 1800 йеменцев уже умерли от нее, сообщает Центр новостей ООН.

"40% предположительно заболевших холерой – дети младше 15 лет. А треть умерших от нее составляют пожилые люди старше 60 лет", - заявила представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

В результате обстрелов и воздушных бомбардировок в Йемене разрушена инфраструктура, пострадала система водоснабжения и канализации.

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Люди не имеют доступа к чистой воде, а это прямой путь к диарее, холере и другим инфекционным заболеваниям.

К тому же люди ослаблены в результате недоедания. Дефицит продовольствия испытывают 17 миллионов йеменцев. Почти половина всех медицинских учреждений либо не функционирует совсем, либо работает в ограниченном режиме. При этом 99 процентов больных холерой, имеющих возможность получить медицинскую помощь, излечиваются.

ВОЗ вместе с партнерами делает все возможное, чтобы обеспечить людей чистой водой и создать адекватные санитарно-гигиенические условия. Сотрудники организуют лечебные центры, обучают местных медиков, работают с населением, объясняя, как предотвратить заражение. Однако этого недостаточно.