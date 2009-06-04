Air France опубликовала первый список пассажиров рейса Рио-Париж

Авиакомпания Air France опубликовала первый официальный список пассажиров рейса AF 447, сообщила телекомпания "Глобу Ньюс".

На данный момент были названы только имена бразильцев, находившихся на борту, согласие на публикацию которых было получено от бразильских властей, сообщил представитель АК.

Некоторые имена также не называются по просьбам семей и близких, сообщает Air France.

Всего в списке 53 имени из 58 граждан Бразилии, находившихся на борту самолета.

По данным авиакомпании, имена пассажиров других национальностей не называются по нормам французского законодательства, ограничивающего публикацию списков пассажиров авиакатастроф.

Самолет A330-200 компании Air France рейса AF447, на борту которого были 228 человек, вылетел в 01.00 по киевскому времени из международного аэропорта Рио-де-Жанейро имени Тома Жобима в минувшее воскресенье и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля около 12.00 в понедельник, однако связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета.

По некоторым данным, лайнер попал над Атлантикой в грозовой фронт и у него вышла из строя электросистема.

Во вторник бразильские власти заявили, что в Атлантическом океане на месте возможного падения А330-200 примерно в тысячи километрах к северо-востоку от побережья Бразилии обнаружены обломки, в том числе самолетные кресла. В среду представитель Генштаба Франции подтвердил принадлежность найденных в Атлантике обломков пропавшему A330-200.

РИА Новости