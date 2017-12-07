Решение Трампа по Иерусалиму: ХАМАС призывает к новой интифаде, палестинцы бастуют (фоторепортаж)

Лидер "Исламского движения сопротивленя" (ХАМАС), контролирующего Сектор Газа, Исмаил Хания в четверг, 7 декабря, призвал к новой интифаде (восстанию) против Израиля. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля он назвал "объявлением войны". Тем временем на Палестинских территориях утром 7 декабря началась всеобщая забастовка. Государственные учреждения, магазины, школы и банки на Западном берегу Иордана и в восточной части Иерусалима закрыты, передает DW.

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Первые протесты в Секторе Газа и ряде населенных пунктов на Западном берегу Иордана начались еще накануне. В Секторе Газа демонстранты жгли портреты Трампа, флаги США и автомобильные шины.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля.Он назвал это решение началом нового подхода США к израильско-палестинскому конфликту. Государственный департамент США, по словам президента, получил распоряжение перевести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.