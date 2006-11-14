НАТО опасается российского газа

НАТО опасается, что Россия создаст "газовый ОПЕК", который укрепит рычаги воздействия Москвы на Европу, сообщает в своем американском издании газета "Файнэншл таймс".

По данным издания, на прошлой неделе экономический комитет НАТО разослал послам всех 26 стран-членов Североатлантического альянса конфиденциальный доклад, в котором утверждается, что Россия, возможно, стремится создать газовый картель с участием Алжира, Катара, Ливии, государств Центральной Азии и, может быть, Ирана, чтобы "использовать энергетическую политику для достижения политических целей, в особенности во взаимоотношениях с соседями, такими как Грузия и Украина".

В то же время газета сообщает, что первый зам пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков заявил изданию, что утверждение о намерениях России создать газовый картель не имеет под собой "никаких оснований". "Я думаю, авторы подобных утверждений просто не понимают сути позиции России в вопросе об энергетической безопасности, - сказал Песков... - Только сумасшедший мог подумать, что Россия начнет шантажировать Европу, используя газ, потому что мы зависим в равной степени от европейских потребителей".

РИА «Новости»