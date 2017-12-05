Спецпрокурор Мюллер запросил у банка Германии данные о счетах Трампа - СМИ

Специальный прокурор Роберт Мюллер просит немецкий Deutsche Bank предоставить информацию о счетах президента США Дональда Трампа и его семьи, сообщают западные СМИ, передает радио Свобода.

Читайте такжеМанафорт под чужим именем пытался опубликовать статью о своей работе в УкраинеАгентство Reuters, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией, пишет, что Мюллер несколько недель назад попросил крупнейший банк Германии предоставить информацию об определенных денежных и кредитных операциях Трампа. Об обращении спецпрокурора также сообщала немецкая газета Handelsblatt.

В Deutsche Bank, который ранее отклонил несколько подобных требований, ссылаясь на законодательство о конфиденциальности, заявили, что не будут давать комментарии относительно своих клиентов.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента в США.

По этому делу четверым лицам предъявлены обвинения, в том числе бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Трампа Майклу Флинну и бывшему председателю его президентской кампании Полу Манафорту.

В январе разведывательные службы США обнародовали данные, согласно с которыми российское правительство проводило согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США на пользу Трампа.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.