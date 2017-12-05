Выступил против Гитлера и был изгнан коммунистами: скончался бывший король Румынии Михай I

В Швейцарии в возрасте 96 лет скончался бывший король Румынии Михай, сообщает Радио Свобода. Он родился 25 октября 1921 года и был королем в 1927–1930 и повторно в 1940–1947 годах. В 1944 году вывел Румынию из гитлеровской коалиции.

В 1940–44 годах монарх был обречен на роль марионетки румынского диктатора Антонеску, не имея фактически никаких полномочий. В это время Румыния активно участвовала во Второй мировой войне на стороне Германии. Когда советские войска приблизились к границе Румынии и разгромили немецкие силы в Ясско-Кишинёвской операции, Михай в августе 1944 года, объединившись с антифашистской оппозицией, приказал арестовать Антонеску и пронемецких генералов и объявил войну Германии.

Читайте такжеСМИ: Елизавета II не придет на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

В Бухарест, который пережил массированные бомбардировки, были введены советские войска, и союзная румынская армия вместе с советской сражалась против нацистов на территории Венгрии, а потом в Австрии.

В марте 1945 года в Румынии оказалось у власти правительство, поддержанное Москвой, и два с лишним года Румыния оставалась чем-то вроде "социалистической монархии". Молодого короля прозвали в Москве "король-комсомолец".

В декабре 1947 года коммунистическое правительство упразднило монархию, и Михай был вынужден отречься от престола и эмигрировать. Поселившись в Швейцарии, Михай в 1948 году женился на принцессе Анне Бурбон-Пармской (1923–2016).

"Нас лишили гражданства и оставили без средств к существованию. Чтобы выжить, мне в жизни приходилось и разводить кур, и работать летчиком-испытателем, и даже побывать в роли биржевого маклера", - рассказал бывший король журналистам в 2011 году о своем изгнании.

Свержение социалистической власти во главе с Чаушеску в Румынии сделало возможным возвращение Михая на родину. Он впервые приехал в Румынию в 1992 году, очень ненадолго и с большим количеством ограничений; правительство опасалось какого-либо переворота в его пользу, хотя 71-летний Михай не стремился к этому. Лишь в 1997 году, после ухода правительства Иона Илиеску, Михаю вернули румынское гражданство, и он смог вновь приехать в Румынию.

Король Михай принадлежит к роду Гогенцоллерн-Зигмаринген, родственному семье Гогенцоллернов, прусских королей и германских императоров. Его представитель, принц Карл, стал в 1866 году первым королем Румынии, приняв имя Кароля Первого. В 1914 году румынский трон перешел к его племяннику Фердинанду. В семье его сына — наследного принца Кароля и принцессы Елены, дочери короля Греции Константина Первого,— родился в 1921 году Михай Гогенцоллерн. Среди его предков по линии отца была дочь российского императора Александра Второго — Мария Александровна, родная сестра императора Александра Третьего.

Как сообщал УНИАН, король Норвегии в 80 лет участвует в чемпионате мира по парусному спорту.