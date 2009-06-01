Пропавший A330 упал посредине океана

Зона исчезновения лайнера Airbus A330-200 в несколько десятков морских миль локализована в Атлантике на полпути от Бразилии к берегам Африки, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы авиакомпании Air France Пьера-Анри Гуржеона.

"Катастрофа, с которой мы столкнулись, произошла на полпути от бразильских к африканским берегам, это участок в несколько десятков морских миль (одна морская миля равна 1,85 километра)", - цитирует РИА “Новости” слова Гуржеона на пресс-конференции в парижском аэропорту им. Шарля де Голля.

По его словам, вся компания Air France "убита" происшествием, и руководство сделает все возможное, чтобы материально помочь родственникам пропавших.