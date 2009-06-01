В Польше уменьшаются продажи автомобилей
А сами авто... подорожали
В Польше в мае, по предварительным данным, продали около 25 тысяч автомобилей, что на 10% меньше, чем в апреле, пишет сегодня газета Polska.
По данным экспертов, на которых ссылается издание, причиной спада продаж автомобилей является уменьшение спроса иностранцев, которые в первые три месяца года массово покупали машины в польских автосалонах из-за низкого курса злотого к другим валютам.
В то же время для поляков автомобили подорожали, а иностранные концерны, которые удерживали цены в начале года, начали их повышать, то есть корректировать в соответствии с курсом.
По данным газеты, из-за этого новые машины в Польше подорожали на 400-2,5 тысяч долларов.
Издание отметило, что продажа новых автомобилей польским гражданам в марте-мае (год к году) уменьшился на 16%.
Эксперты прогнозируют дальнейшее уменьшение продаж новых авто в Польше.
Как сообщал УНИАН, в первом квартале в Польше, несмотря на кризис, выросли продажи новых автомобилей. Это произошло благодаря иностранным покупателям, в первую очередь из Германии и Словакии, для которых польские цены на автомобили были очень выгодными из-за низкого курса злотого.
Кроме этого, в частности, немцы могли получить премии от правительства за отправление на металлолом старого автомобиля и покупку нового.
Польское правительство с февраля декларирует намерение ввести льготы для поляков, покупающих новые автомобили, но решение до сих пор не принято.
Власти рассматривали возможность выплат премий или возвращения НДС тем, кто покупает новый автомобиль, а старый сдает на металлолом.