На борту пропавшего аэробуса было восемь детей

В исчезнувший сегодня самолет «Аэробус А 330-200» авиакомпании Air France, скорее всего, ударила молния.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря компании Франсуа БРУССА (François Brousse).

В то же время, агентство сообщает новые данные о пассажирах исчезнувшего рейса. Из 216 пассажиров, находившихся на борту самолета, было 8 детей, из них один – младенец. Кроме того, в списке пассажиров 126 мужчин, 82 женщины. На борту также находились 12 членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром над Атлантикой исчез самолет, который осуществлял перелет «Рио-де-Жанейро – Париж».

Самолет преодолевал грозовую зону с сильной турбулентностью. В 5.00 по киевскому времени было получено автоматическое сообщение, которое свидетельствовало о поломке в электрической системе самолета.