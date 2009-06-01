В Москве похищен 19-летний сын вице-президента Роснефти

Сегодня стало известно, что в Москве похищен 19-летний сын вице-президента компании "Роснефть" Михаила Ставского.

Об этом написала "Новая газета". Некоторые детали того, что известно на этот счет, сообщил «Эхо Москвы» автор публикации, криминальный репортер издания Сергей Канев.

Сергей Канев отметил, что оперативники отрабатывают сейчас несколько версий происшествия. В частности, заложника могли захватить, чтобы заставить его отца пойти на какие-то уступки в бизнесе, или вовсе покинуть пост вице-президента "Роснефти". В пресс-службе "Роснефти" эту информацию не комментируют. В силовых ведомствах подтвердили, что по факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступников.