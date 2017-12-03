Северная Корея заявляет, что Трамп "умоляет о ядерной войне"

Представитель МИД Северной Кореи заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация "умоляют о ядерной войне", сообщает Европейская правда.

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Трамп "организовывает чрезвычайно опасную ядерную авантюру на Корейском полуострове", - говорится в письменном заявлении представителя министерства, который также называет Трампа "ядерным демоном" и "нарушителем глобального мира".

МИД КНДР озвучило свои комментарии накануне совместных американских и южнокорейских военных учений, которые должны начаться в понедельник.

Ожидается, что в тренировке под названием Vigilant Ace примут участие около 12 тысяч военнослужащих США и 230 самолетов.

Напомним, недавно Дональд Трамп вернул Северную Корею в список государств-спонсоров терроризма. КНДР была исключена из этого списка в 2008 году.

Последнее заявление Пхеньяна поступило через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.