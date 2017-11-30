Трамп назвал Ким Чен Ына "больным щенком" (видео)

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «больным щенком». Об этом сообщает The Hill.

«Налоговая реформа пользуется огромной поддержкой, потому что сокращение налогов будет ракетным топливом... Маленький человек-ракета!» — сказал Трамп, перебив сам себя.

Читайте такжеМы позаботимся об этой ситуации: Трамп отреагировал на запуск ракеты КНДР

Слово «ракета» заставило американского президента вспомнить Ким Чен Ына спустя сутки после того, как Пхеньян вновь запустил баллистическую ракету.

«Больной щенок», — добавил Трамп, имея в виду северокорейского лидера.

Двумя неделями ранее президент США заявил, что надеется стать друзьями с Ким Чен Ыном. В том же сообщении он возмутился тем, что лидер КНДР оскорбляет его.