США перебросят в Южную Корею шесть истребителей F-22

США намерены перебросить в Южную Корею на время учений шесть истребителей F-22, передает Reuters.

«Истребители F-22 будут переброшены ВВС США для участия в учениях Vigilant Ace, которые пройдут с 4 по 8 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении одного гражданина Китая и 13 компаний в рамках противодействия развитию северокорейской ядерной программы.

Кроме того, в список попали два десятка грузовых кораблей, зарегистрированных в Южной Корее.