В РФ хотят запретить американским журналистам посещать Госдуму

Госдума России примет постановление о запрете посещать нижнюю палату российского парламента журналистам всех американских СМИ.

Такую информацию цитируют 1 декабря слова председателя комитета по регламенту и контроля Ольги Савастьяновой российские СМИ, передает Радио Свобода.

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«Наш комитет планирует провести внеочередное заседание, на котором мы будем рассматривать проект постановления, который будет вынесен на Совет Госдумы во вторник и далее на пленарное заседание в среду, 6 декабря. Это запрет на посещение Госдумы журналистов, представляющих все американские СМИ», – сказала Савастьянова.

Этот шаг станет ответом на лишение днях журналистов RT аккредитации в Конгрессе США после регистрации телеканала (до 2009 года известный как Russia Today – ред.) в качестве иностранного агента.

13 ноября российский телеканал вещания за границей RT, финансируемый российскими властями, зарегистрировался в США как иностранный агент. Этот телеканал является не единственным зарубежным СМИ, зарегистрированным иностранным агентом в США. Речь идет о как минимум 6 других организациях, в частности Канадской вещательной корпорации, японский NHK, China Daily и других.

В Москве заявили о «давлении» на российские СМИ в США и пообещали «симметричный ответ». На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, уполномочивающий правительство определять средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа, как «иностранных агентов». Ожидается, что в ближайшие дни Министерство юстиции России может опубликовать список таких СМИ. Среди этих организаций, как сообщали российские агентства и законодатели, могут оказаться Радио Свободная Европа/Радио Свобода, «Голос Америки», CNN и «Немецкая волна».