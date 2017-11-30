Конгресс США оставил российских пропагандистов телеканала RT без аккредитации

Управление пресс-центров конгресса США попросило журналистов и сотрудников российского пропагандистского телеканала RT вернуть в конгресс и сенат карточки аккредитации. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Согласно тексту заявления, решение об отзыве аккредитации RT было принято 21 ноября после проведения тайного голосования комитета. Оно немедленно вступило в силу.

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Управляющий комитет конгресса мотивировал это так: согласно внутренним правилам комитета, "агенты или представители правительств иностранных государств не имеют права на аккредитацию".

Посол России в США назвал это решение "очередным недружественным шагом американской стороны".

Как известно, 10 ноября 2017 года RT зарегистрировался в американском министерстве юстиции в качестве иностранного агента.