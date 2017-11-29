Актер Олег Табаков перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщают российские СМИ. После операции Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Другие подробности пока не известны.

Читайте такжеРодственники актера Табакова рассказали о его диагнозеКак сообщал УНИАН, 27 ноября Олега Табакова доставили в 6-е отделение реанимации и интенсивной терапии. Тогда поступала противоречивая информация о причинах госпитализации: в театре «Табакерка» и пресс-службе МХТ заявили, что актер был доставлен в больницу «с обычным плановым медицинским обследованием». Сам артист, комментируя информацию о своей госпитализации, сказал, что болен. По информации анонимного Telegram-канала Mash, у Олега Табакова подозревают тяжелое воспаление легких.

Вчера СМИ сообщили о резком ухудшении состояния актера. Сын Олега Табакова Антон, однако, рассказал, что врачи оценивают состояние артиста как стабильное, и он находится в сознании.

На сайте МТХ им. Чехова, тем временем, появилась информация об отмене трех спектаклей с участием Олега Табакова.