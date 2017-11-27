Легендарный советский актер Олег Табаков попал в реанимацию

Директора Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации. Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в справочной службе Первой градской больницы.

"Он госпитализирован в 6-е отделение реанимации", - сообщил собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, медики подозревают у Табакова тяжелое воспаление легких.

Вчера стало известно, что МХТ имени Чехова отменил показ спектакля "Год, когда я не родился", запланированный на 27 ноября. Главную роль в постановке играет Табаков.

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Отметим, что в сентябре Табаков выступил в Московском театре-студии «Табакерка» после укола обезболивающего. Актеру стало плохо перед выходом на сцену. У Табакова был приступ боли. Ему вызвали скорую помощь и предложили отменить выступление, однако артист отказался от этого.

Табаков известен по фильмам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Артист также работает художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Санкт-Петербурге скончался актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни».