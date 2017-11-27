У актера Олега Табакова диагностировали заражение крови, его состояние крайне тяжелое

21:14, 27 ноября 2017
Мир
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Причина заражения пока не ясна. Медики проводят обследования и выясняют точную причину заболевания артиста.

Фото Театра-студии Олега Табакова

Состояние актера Олега Табакова, попавшего в реанимацию, оценивается как крайне тяжелое. Медики диагностировали у знаменитого артиста сепсис - заражение крови. Об этом сообщает РЕН ТВ

По предварительным данным, причина заражения пока не ясна. Медики проводят обследования и выясняют точную причину заболевания артиста.

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Сам артист подтвердил журналистам госпитализацию. «Я болен», - сказал он и положил трубку.

Как сообщал УНИАН, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации.

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Теги: #у Табакова заражение крови#Табаков в больнице