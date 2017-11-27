У актера Олега Табакова диагностировали заражение крови, его состояние крайне тяжелое
21:14, 27 ноября 2017Мир
3773
Причина заражения пока не ясна. Медики проводят обследования и выясняют точную причину заболевания артиста.
Артист подтвердил журналистам госпитализацию / Фото Театра-студии Олега Табакова
Состояние актера Олега Табакова, попавшего в реанимацию, оценивается как крайне тяжелое. Медики диагностировали у знаменитого артиста сепсис - заражение крови. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, причина заражения пока не ясна. Медики проводят обследования и выясняют точную причину заболевания артиста.
Читайте такжеУмер легендарный Петруха из "Белого солнца пустыни"
Сам артист подтвердил журналистам госпитализацию. «Я болен», - сказал он и положил трубку.
Как сообщал УНИАН, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter