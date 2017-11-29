В Гаагском трибунале подсудимый выпил яд после оглашения вердикта

На заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после того, как суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

Как сообщает Би-би-си, слушания были приостановлены после того, как обвиняемый открыто принял яд, услышав решение суда.

Слободан Пральяк – один из шести бывших лидеров боснийских хорватов, который в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы за преступления в Восточном Мостаре против мусульман. Все шестеро появились в суде для окончательного решения.

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Услышав, что его приговор оставили без изменений, Пральяк сказал судье: "Я принял яд".

В ходе заседания он поднес руку к своему рту, наклонил голову назад и проглотил что-то из емкости, в которой, по словам адвоката, был яд.

Судья немедленно распорядился приостановить слушания и призвал сохранить стакан Пральяка, из которого он пил. Сообщалось, что была вызвана скорая помощь.

В каком сейчас состоянии Пральяк пока не сообщается.