Россия руководит "сепаратистами" на Донбассе вплоть до мельчайшего подразделения – конгрессмен США

Россия незаконно отрезала себе часть территории Украины – Крым, регион Донбасса, который находится на востоке Украины. Там она фактически управляет так называемыми "сепаратистами", которые в действительности не являются сепаратистами. Об этом заявил конгрессмен США Стив Рассел, передает Голос Америки. "Очевидно, что ими руководит Россия вплоть до мельчайшего подразделения и дает им оборудование", - отметил он.

Читайте такжеДля улучшения отношений США с Россией нужно решить вопрос Украины - Волкер"Они (россияне) фактически незаконно отрезали себе пару городов с территориями, пару регионов, которые по площади составляют треть Оклахомы. Просто отрезали и это – проблема", - сказал конгрессмен.

Во время своего визита в Украину, конгрессмен посетил 45-ю бригаду Национальной гвардии Оклахомы, военные которой "обучают украинских военных".

Рассел был глубоко впечатлен борьбой Украины за независимость: "они (украинцы) отделились от Советского Союза в начале 90-х, однако, интересно, что когда говоришь с ними, у них ощущение, что они обрели настоящую независимость для себя только в течение последних лет".

Украинцы "смотрят на Запад и хотят будущего как демократической, независимой Украины. Мне приятно, что Оклахома играет роль в этом, защищая их", - отметил конгрессмен Рассел.

Он так объяснил, почему в США должно волновать то, что происходит в Украине: "В НАТО есть страны на востоке Европы – Польша, Румыния, страны Балтии – если на них нападет Россия, это будет означать войну для Соединенных Штатов через НАТО".

"Именно поэтому нам не безразлично, - пояснил конгрессмен. - Мы должны убедиться, что эти страны могут защитить себя и Россия ими не воспользуется, потому что если они это сделают, то через какую-то небольшую страну у нас могут возникнуть обязательства в рамках НАТО и может быть большая война. Поэтому, наша гвардия с Оклахомы помогает предотвратить и мы им благодарны".

Кроме этого, Рассел также поделился впечатлением от увиденного в Украине: "Мы считаем, что имеем пшеничные поля в Оклахоме! Господи! Вам надо увидеть Украину!", - отметил конгрессмен. "Украина – уникальная страна. Они кормили хлебом весь мир", - добавил он.