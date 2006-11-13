Форд побил рекорд долгожительства Рейгана

Джеральд Форд (Gerald Ford) стал самым старым из ныне здравствующих и почивших президентов США. Как сообщает Ohmy News, Форд, которому 12 ноября исполнилось 93 года и 121 день, года смог побить своеобразный рекорд президентского долгожительства, установленный ранее Рональдом Рейганом, прожившим 93 года и 120 дней.

"Я благодарен Создателю за каждый рассвет в своей жизни, за все годы, которые он позволил мне провести вместе с моей супругой, детьми и нашими друзьями. Однако длинна земного существования - ничто по сравнению с любовью, которую дарят нам близкие", - говорится в специальном заявлении Форда, распространенном в конце прошлой недели.

До Рональда Рейгана рекорд по продолжительности жизни бывшего президента был недосягаем в течение 175 лет. Он принадлежал Джону Адамсу, скончавшемуся в июле 1826 года в канун 91-летия.

Джеральду Форду принадлежит и еще один рекорд, который вряд ли будет побит в обозримом будущем. Он единственный из вице-президентов и президентов США, который не был избран ни на одну из этих должностей, а занял их в силу сложившихся обстоятельств.

Лента.ру