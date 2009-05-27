Пхеньян грозит Южной Корее новой войной

Пхеньян угрожает Южной Корее новой войной, сообщают источники в Сеуле.

Тем временем сегодня ночью Северная Корея провела испытание ракет малой дальности.

Власти КНДР заявили, что давнее перемирие между Севером и Югом, положившее конец Корейской войне недействительно, сообщило сегодня южнокорейское агентство Ренхап. Фактически, по мнению экспертов, Сеул и Пхеньян близки к объявлению войны, хотя это и не означает немедленного начала военных действий. Такую реакция Пхеньяна вызвало решение Южной Кореи присоединиться к Инициативе по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения, так называемой ИБОР, во главе которой стоит США. Она задумана, чтобы помешать оружию массового поражения распространяться по миру, а для КНДР это грозит новыми жесткими санкциями и изоляцией. В стране и так тяжелая экономическая ситуация, а теперь вместо помощи в обмен на прекращения ядерных испытаний Пхеньян рискует остаться ни с чем. Впрочем Пхеньян выбрал неудачную стратегию, чтобы поторговаться с Западом, отмечают эксперты, сегодня ночью КНДР запустил три ракеты малой дальности и переполошил ПВО соседних стран.

Добавим, что по мнению наблюдателей, КНДР уже произвела не менее семи ядерных зарядов, и до конца года сможет еще пополнить их запасы.

Эхо Москвы