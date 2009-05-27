Смертник совершил теракт в Узбекистане

Взрыв в г.Андижан (Узбекистан) произвел смертник, сообщил представитель Генпрокуратуры страны. Его слова цитирует РИА Новости. Личность террориста не установлена.

По данным ведомства, один сотрудник милиции погиб, несколько человек получили ранения. Ранее сообщалось, что погибли как минимум семь человек. Инцидент произошел 26 мая в 14:00 по местному времени.

Заявление сотрудника Генпрокуратуры стало первым официальным подтверждением инцидента в Андижане. Ранее СМИ сообщали, что после взрыва в город ввели войска и бронетехнику, а улицы стали патрулировать военнослужащие и милицейский спецназ.

Представитель прокуратуры Узбекистана сообщил, что, по предварительным данным, боевики проникли на территорию страны из соседней Киргизии. В Узбекистане создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех силовых ведомств республики.

Также сотрудник прокуратуры подтвердил, что ночью два или три боевика совершили нападение на блок-пост милиции при въезде в город Ханабад, расположенный на границе с Киргизией. Бандиты активировали взрывное устройство, после этого завязалась перестрелка. В результате ранения получили один милиционер и один из нападавших.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 мая в Ханабаде боевики напали на здание, в котором находятся отделения внутренних дел и Службы национальной безопасности. По данным представителей властей, на здание напали пятеро членов ИДУ (Исламского движения Узбекистана) - исламистской организации, которая в ряде стран признана террористической. СМИ сообщали о приблизительно 20 нападавших.

Пытавшиеся захватить здание стреляли из гранатомета. СМИ сообщали о погибших со стороны правоохранительных органов, однако глава пресс-службы Генпрокуратуры заявила, что ни погибших, ни пострадавших нет.

Лента.ру