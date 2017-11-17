В российском МИД заявили о повышенной угрозе терактов в США и странах Евросоюза в новогодние праздники

МИД России заявило о повышенной вероятности терактов в США и странах Евосоюза в новогодние праздники и призвало к бдительности.

«Европа, США - повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12-20.01», - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

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Там также размещен плакат с призывом «быть бдительными».

Как сообщал УНИАН ранее, Государственный департамент США предупредил своих граждан о возможных терактах в период новогодних праздников в европейских странах. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, последние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии демонстрируют, что Исламское Государство, Аль-Каида и их филиалы имеют способность планировать и осуществлять террористические акты в Европе.