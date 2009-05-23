Эксперт: Молдова втягивает Украину в приднестровский конфликт

Кишинев пытается втянуть Украину в приднестровский конфликт.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

«Кишинев в последнее время пытается втянуть Украину в качестве стороны конфликта. Нашими руками - путем введения ограничительных мер для экспортно-импортных операций приднестровских экономических агентов – пытается принудить Приднестровье к уступчивости в процессе реинтеграции Молдовы», - считает В.КУЛИК.

По его словам, администрация Президента Молдовы Владимира ВОРОНИНА, как и официальный Бухарест, не рассматривают Украину как самостоятельного игрока, субъекта региональной политики, а пытается находить рычаги влияния на поведение Киева за пределами Украины, в частности в Брюсселе.

Эксперт отметил, что болевыми точками украинско-молдавских отношений являются территориальные вопросы (решение проблемы земель вокруг села Паланка, землеотводы для Днестровской ГАЭС, демаркация украинско-молдавской границы и тому подобное), вопрос сохранения ограничений и исключений в торговле, проекты региональной интеграции с участием Украины и пр.

В то же время В.КУЛИК отметил, что, несмотря на это, Киеву необходимо выступать «спонсором» молдавской независимости и молдавской идентичности.

«Речь идет о независимой, внеблоковой Молдове, которая избрала для себя ориентиром членство в ЕС без посреднических услуг Румынии», - сказал он.

По словам политолога, это не значит, что Киев должен стать спонсором реинтеграции Молдовы - это дело самих Кишинева и Тирасполя, которые должны сначала наладить доверие в отношениях, ввести гарантийные механизмы выполнения достигнутых договоренностей.

Эксперт считает, что на сегодняшний день приднестровское урегулирование приостановлено и именно действия международных игроков могут дать решающий толчок для «размораживания» приднестровского конфликта.

«Следовательно, основные возможные сценарии развития событий вокруг приднестровской проблемы в значительной степени будут обусловлены внешним влиянием на регион», - отметил он.

По словам В.КУЛИКА, после фактической пробуксовки в продвижении украинских инициатив по приднестровскому урегулированию, ни один из наиболее вероятных на данном этапе вариантов решения указанной проблемы не обеспечивает в полной мере стратегические интересы Украины в регионе. При таких условиях перспективы урегулирования приднестровской проблемы остаются неопределенными, а, следовательно, сохраняются риски и угрозы для Украины в связи с нерешенностью этой проблемы, прежде всего, в политической, экономической и гуманитарной сферах, считает он.

В.КУЛИК подчеркнул, что это тоже связано с активизацией попыток России отстранить Украину от участия в переговорном процессе (создание Москвой так называемого формата «2+1», периодические «сепаратные» контакты Молдовы как с ЕС, так и с Россией и тому подобное).

«Единственным выходом является перезагрузка формата 5+2. Для этого нужно выработать общую платформу интересов ЕС, Украины и России. И эта платформа может основываться на положениях «плана Ющенко», как демократизация обоих берегов Днестра», - уверен эксперт.