Австралийцы на референдуме поддержали легализацию однополых союзов (видео)

Австралийцы на референдуме поддержали легализацию однополых союзов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Опрос проводился по почте. В нем приняло участие 80% избирателей. За официальное признание гей-браков высказались почти 62% респондентов. В парламенте уже заявили, что долго оттягивать с узакониванием однополых браков не будут.

Читайте также"Демократия созрела": в Мальте легализовали однополые браки

Ранее сообщалось, что в Германии зарегистрировали первый однополый брак.