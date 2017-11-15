Австралийцы на референдуме поддержали легализацию однополых союзов (видео)
13:23, 15 ноября 2017Мир
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За официальное признание гей-браков высказались почти 62% респондентов.
Австралійці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих союзів
Австралийцы на референдуме поддержали легализацию однополых союзов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Опрос проводился по почте. В нем приняло участие 80% избирателей. За официальное признание гей-браков высказались почти 62% респондентов. В парламенте уже заявили, что долго оттягивать с узакониванием однополых браков не будут.
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Ранее сообщалось, что в Германии зарегистрировали первый однополый брак.
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