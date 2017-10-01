В Германии зарегистрировали первый однополый брак

В Берлине утром в воскресенье, 1 октября, был зарегистрирован первый в Германии однополый брак. Об этом сообщает DW.

В ратуше в берлинском районе Шенеберзи в присутствии около сотни друзей и родственников поженились двое мужчин.

В воскресенье в Германии вступил в силу закон, который вводит полное и равноправное признание однополых браков. Он был принят Бундестагом в конце июня этого года после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от своего традиционного твердого "нет" в отношении гомосексуальных браков и позволила членам фракции своей партии голосовать согласно своим убеждениям. Сама же Меркель все же проголосовала против закона.

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Перед этим несколько немецких партий - Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и Зеленые - сделали разрешение заключать брак гомосексуальным парам одним из условий для возможного создания новой правящей коалиции после парламентских выборов, которые состоялись в сентябре 2017 года.

В воскресенье в Берлине ожидается регистрация браков еще восьмерых гомосексуальных пар.