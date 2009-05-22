Обама рассказал, что будут делать с пленными из Гуантанамо

21 мая Президент США Барак ОБАМА объяснил свои решения запретить пытки заключенных и закрыть тюрьму Гуантанамо.

Как сообщает корреспондент УНИАН в США, об этом говорилось в речи американского Президента на тему национальной безопасности, которая состоялась в библиотеке Национального архива в Вашингтоне,

Б.ОБАМА отметил, что решение предыдущей администрации ввести пытки при допросах заключенных по подозрению в терроризме и открыть тюрьму в Гуантанамо на Кубе вместо усиления национальной безопасности США, подорвали ее. Тюрьма Гуантанамо, считает Президент США, самим своим существованием создала еще больше террористов, и отклонила США от курса исповедования традиционных для страны ценностей демократии и прав человека.

По его убеждению, закрытие тюрьмы – это шаг к улучшению национальной безопасности, ведь это вернет США к идеологии основных демократических ценностей, заложенных в Конституции, и будет побуждать другие страны быть союзниками США. «Наши ценности обеспечивают нашу безопасность», – заявил американский Президент.

Основную часть речи Б.ОБАМА посвятил главному вопросу, который тревожит американское общество, – что делать с 240 заключенными Гуантанамо после ее закрытия в 2010 году. Президент заверил американцев, что ни один человек, который представляет угрозу для США, не выйдет на волю.

Он отметил, что, в зависимости от тяжести преступления, в совершении которого подозреваются заключенные, они разделены на 5 категорий. Первая – это те, кто нарушил американское уголовное право, их дела будут рассматриваться федеральными судами.

Вторая категория – это заключенные, которые нарушили законы войны, их будут судить военные комиссии.

Третью категорию будут составлять те, кто в судебном порядке оправдан, их выпустят на свободу.

Четвертая группа – это 50 заключенных, которые будут переведены в другие страны, для отбывания наказания или для реабилитации.

Но самый сложный вопрос – это пятая категория, к которой принадлежат те, кого нельзя судить из-за отсутствия доказательств преступления, но которые представляют опасность для американского общества. «Это самое тяжелое задание, которое стоит перед нами. Мы используем все возможные пути, чтобы осудить этих людей», – заверил Б.ОБАМА.

Президент также заявил, что по отношению к подозреваемым в террористической деятельности США больше никогда не будет использовать пытки. «Отныне это запрещено», – отметил он.

Президент также выразил уверенность, что Министерство юстиции США и суды справятся с проведением расследований и наказанием виновных.

В речи он также объяснил, почему принял два решения, которые, по мнению многих представителей общественности, противоречат друг другу: обнародовать документы, которые указывали на злоупотребление в тюрьмах, однако отказаться публиковать фотографии, которые свидетельствуют об издевательстве над заключенными.

Фотографии, по словам Б.ОБАМЫ, могли бы поднять волну антиамериканизма в мире и подвергнуть опасности американских военнослужащих за границей.

Действующий Президент США также отказался создать специальную комиссию для расследования пыток в период президентства его предшественника Джорджа БУША.

Сообщения о том, что злоупотребление и пытки по отношению к задержанным по обвинению в терроризме были утверждены ЦРУ после согласования с наивысшими чиновниками, а не были инициированы непосредственно исполнителями, как об этом заявляла администрация Дж.БУША, вызывали волну недовольства в обществе и требования привлечь к ответственности бывших высших руководителей страны.