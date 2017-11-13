В Израиле построили многоэтажное кладбище (видео)
20:42, 13 ноября 2017Мир
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В Иерусалиме из-за нехватки места под существующим кладбищем, построили подземное 14-этажное кладбище.
Многоэтажное кладбище построили в Израиле
Многоэтажное кладбище построили в Израиле. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Иерусалиме из-за нехватки места под существующим кладбищем, построили подземное 14-этажное кладбище. Чтобы в него попасть - и живые и мертвые - должны совершить путешествие на специальном лифте.
Как сообщал УНИАН, археологи обнаружили крупнейшее средневековое еврейское кладбище в Италии.
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