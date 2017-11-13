В Израиле построили многоэтажное кладбище (видео)

Многоэтажное кладбище построили в Израиле. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Иерусалиме из-за нехватки места под существующим кладбищем, построили подземное 14-этажное кладбище. Чтобы в него попасть - и живые и мертвые - должны совершить путешествие на специальном лифте.

Как сообщал УНИАН, археологи обнаружили крупнейшее средневековое еврейское кладбище в Италии.