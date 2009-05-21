Американские ЗРК Patriot разместят в Польше до конца 2009 г.

До конца 2009 года на территории Польши будет размещено подразделение армии США численностью около ста военнослужащих, вооруженное зенитными ракетными комплексами Patriot, пишет 21 мая The Financial Times со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Станислава Комаровского. Это решение не будет зависеть от планов президента США Барака Обамы по поводу размещения в Европе элементов системы ПРО - ракет-перехватчиков дальнего радиуса действия в Польше и радаров в Чехии.

Окончательное соглашение по поводу размещения на территории Польши американского подразделения будет достигнуто в июле 2009 года. После этого в стране будет расквартировано 100-110 военнослужащих армии США и 196 ракет Patriot. На начальном этапе американцы будут посещать Польшу один раз в квартал, а с 2012 года контингент будет расквартирован вблизи Варшавы на постоянной основе. При этом реализация этих планов будет осуществляться в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве, которое было подписано США и Польшей в августе 2008 года.

Планы по размещению американской ПВО на территории Польши вызывают недовольство российского руководства, наряду с намерениями Вашингтона установить в Европе элементы противоракетной обороны. По словам Станислава Комаровского, ранее Варшава была готова сотрудничать с Россией, в том числе и в рамках программ НАТО, партнером которого является Москва. Однако, как подчеркнул польский чиновник, "в прошлом году у нас была Грузия. Независимое государство было оккупировано нашим партнером - Россией". В связи с этим Варшава рассчитывает на помощь Вашингтона в случае возможной агрессии.

Лента.ру