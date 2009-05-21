МИД РФ: «Южный поток» становится общеевропейским проектом

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что строительство газопровода «Южный поток» становится общеевропейским проектом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО, комментируя подписанные 15 мая в Сочи российской компанией «Газпром» соглашения с газовыми компаниями Болгарии, Греции и Сербии о создании совместных предприятий для организации строительства газопровода «Южный поток» по территории этих стран.

Он подчеркнул, что подписание таких соглашений является знаковым событием, и Россия придает ему большое значение как одному из важнейших направлений диверсификации маршрутов транспортировки российского газа в Европу.

«Подписанные документы еще одно подтверждение того, что этот проект является экономически обоснованным и привлекательным с точки зрения рентабельности, гарантированного ресурсного наполнения, устойчивого спроса на поставляемые по газопроводу в будущем энергоносители», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, в России удовлетворены, что реализация этого проекта переходит в практическую плоскость.

«Хотели бы отметить, что перечень участвующих в проекте стран и компаний показывает, что «Южный поток» все более становится общеевропейским проектом», - сказал он, добавив, что неслучайно недавно несколько государств-членов ЕС поставили перед Брюсселем вопрос о придании этому проекту по образцу «Северного потока» статуса приоритетного энергетического проекта Евросоюза.

А.НЕСТЕРЕНКО подчеркнул, что Россия считает, что строительство «Южного потока» не ущемляет чих-то интересов в Европе и не рассматривает в качестве альтернативы проекту «Набукко».

"Мы не являемся априори противниками проекта ("Набукко"). Но пока не решены вопросы ресурсной базы и инвестиционной составляющей, что не позволяет говорить о его экономической нецелесообразности", - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ расценили активизацию действий России по проекту «Южный поток» как недружественный шаг по отношению к Украине.