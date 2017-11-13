В Техасе открыли мемориал памяти жертв стрельбы в церкви (фото)

В церкви техасского города Сазерленд Спрингс, где Девин Келли расстрелял прихожан, открылся мемориал памяти жертв трагедии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ABC News.

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Мемориал представляет собой ряды стульев белого цвета, выставленные перед алтарем.

На каждом из них закреплена роза и написано имя одной из жертв трагедии.

Мемориал открылся для всех желающих почтить память погибших.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас погибли 26 человек, еще 20 получили ранения.

Нападение произошло в городе Сазерленд Спрингс, что в 30 милях от Сан Антонио в воскресенье, 5 ноября, в 11:30 по местному времени, когда в церкви шла воскресная служба.