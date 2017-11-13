Турция отвергла обвинения в попытке похитить Гюлена

Власти Турции отвергли сообщения о том, что бывший помощник Белого дома Майкл Флинн участвовал в заговоре с целью выкрасть живущего в США мусульманского проповедника Фетхуллу Гюлена и увезти его в Турцию.

Турецкое посольство в Вашингтоне заявило, что эти утверждения являются "абсолютно ложными, смехотворными и беспочвенными", передает Би-Би-Си.

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В заявлении посольства отмечается: "Турецкий народ ожидает немедленной экстрадиции Фетхуллы Гюлена из Соединенных Штатов в Турцию, чтобы он мог предстать перед судом".

Однако, как утверждает посольство, Анкара намерена добиться этого исключительно законными средствами. "Все утверждения о том, что Турция прибегает к незаконным средствам для его экстрадиции, являются абсолютно ложными, смехотворными и беспочвенными", - говорится в заявлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал к экстрадиции Гюлена, живущего в Пенсильвании.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что турецкое правительство предлагало 15 млн долларов экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну и его сыну за помощь в экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из Соединенных Штатов в Турцию.

Власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена главным организатором попытки госпереворота в июле 2016 года и с прошлого года безуспешно пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции.