РосСМИ смакуют мимолетную встречу Путина и Трампа: по окончании церемонии он слегка коснулся плеча российского лидера (фото, видео)

Президент России Владимир Путин приветствовал рукопожатием президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС и кратко пообщался с ним.

Это произошло во время церемонии фотографирования в национальных костюмах, передает российский пропагандистский ТАСС.

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"После обмена репликами Трамп встал для фотографирования по правую руку от российского президента. По окончании церемонии он слегка коснулся плеча российского лидера, когда все стали расходиться", - говорится в сообщении.

Ранее Белый дом сообщил, что во Вьетнаме не будет отдельной формальной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что от американской стороны поступают противоречивые заявления, но РФ продолжает работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание, но два президента "так или иначе пересекутся", поскольку находятся в одном городе.