РосСМИ смакуют мимолетную встречу Путина и Трампа: по окончании церемонии он слегка коснулся плеча российского лидера (фото, видео)

16:18, 10 ноября 2017
Мир
11617 0

Лидеры РФ и США "пересеклись" во время церемонии фотографирования в национальных костюмах.

Путин пожал руку Трампу / фото twitter.com/markknoller

Президент России Владимир Путин приветствовал рукопожатием президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС и кратко пообщался с ним.

Это произошло во время церемонии фотографирования в национальных костюмах, передает российский пропагандистский ТАСС.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа во Вьетнаме

"После обмена репликами Трамп встал для фотографирования по правую руку от российского президента. По окончании церемонии он слегка коснулся плеча российского лидера, когда все стали расходиться", - говорится в сообщении.

Ранее Белый дом сообщил, что во Вьетнаме не будет отдельной формальной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. 

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что от американской стороны поступают противоречивые заявления, но РФ продолжает работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание, но два президента "так или иначе пересекутся", поскольку находятся в одном городе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #встреча Путина с Трампом#Путин и Трамп на АТЭС#Путин пожал руку Трампу