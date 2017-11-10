Трамп не будет проводить отдельную встречу с Путиным на саммите во Вьетнаме
Стороны не смогли согласовать графики президентов на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Во Вьетнаме не будет отдельной формальной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.
Стороны не смогли согласовать графики президентов на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказала пресс-секретарь Сара Сандерс.
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«Но они будут находиться в одном и том же месте. Пересекутся ли они друг с другом и поздравят друг друга? Это очень вероятно. Но что касается согласованной формальной встречи, в графике такого нет, и мы не ожидаем, что она будет», - добавила Сандерс.
Ранее сообщалось, что Белый дом в конце октября сообщил, что Трамп, возможно, встретится с Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме, однако договоренности пока нет. Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Данангу 10-11 ноября.