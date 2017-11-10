Лавров признал, что встреча Путина и Трампа не зависит от РФ: посоветовал обратиться к "чинушам" США

Министр иностранных дел России Лавров предложил обратиться к американским «чинушам» насчет возможности встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во Вьетнаме на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров заявил в эфире одного из российских телеканалов.

«Обращайтесь к американцам. Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным. Что на это говорят остальные его «чинуши», я не знаю, спрашивайте у них», - сказал Лавров.

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Как сообщал УНИАН, 5 ноября на борту самолета, летевшего из Гонолулу в Токио, Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в рамках своего турне по странам Азии.

"Я думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина в вопросе Северной Кореи, и мы будем встречаться со многими различными лидерами ", - отметил Трамп.

9 ноября государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, выступая на брифинге в Пекине (Китай) отметил, что с российской стороной никогда не было согласования об официальной двусторонней встрече Трампа и Путина на этой неделе во время турне президента США по странам Азии.

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп и Путин примут участие вместе с другими лидерами в саммите стран АТЭС. Пребывание президента США запланировано с 10 ноября, 12 ноября Трамп приедет на Филиппины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальная встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС не состоится.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что от американской стороны поступают противоречивые заявления, но РФ продолжает работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание, но два президента «так или иначе пересекутся», поскольку находятся в одном городе.